Nehezebben érte el az üzemi hőfokot a Carbonex-Komló, mint azt sokan várták, vagy szerették volna, most viszont, hogy már magas fordulatszámon pörög nagy bravúrokra is képes a gárda. Elég, ha az előző két sikerre gondolunk a Csurgó és a Tatabánya ellen. A 10. forduló pénteki nyitómeccsén azért ennél könnyebb feladattal néz szembe a Bányász. A sereghajtó PLER-Budapest otthonában kell begyűjteni a létfontosságú pontokat.

Már-már kötelező a siker Marosán György együttesének az előzmények után, hiszen a vendéglátó eddig mindössze egyetlen pontot gyűjtött be, még október elején ikszelt a Dabassal. Ezzel szemben a Tatabánya, a Gyöngyös, a Telekom Veszprém, az Eger, a NEKA, a Budakalász, a Szeged és a Ferencváros is térdre kényszerítette őket ebben a sorrendben. Miután a komlóiak riválisai begyűjtötték ellenük az egységeket, így Melnicsukéknak is muszáj így tenniük, hogy tartani tudják a tempót, s a kiesőjelöltektől is még távolabb léphetnek egy sikerrel, ami a bajnokság feléhez közeledve fontos mérföldkő lenne.

A 10. forduló programja: PLER-Budapest–Carbonex-Komló (11. 17., péntek, 18.00), Csurgó–Balatonfüred, Dabas–Budakalász, Szeged–Eger (11. 18., szombat, 18.00), Tatabánya–Fejér B.Á.L. Veszprém (11. 18., szombat, 18.30), NEKA–Gyöngyös (11. 18., szombat, 19.00).