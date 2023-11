Sikerült megakadályoznia már a feldobás pillanatában is az NKA Pécsnek a Zalaegerszeget, hogy lendületbe jöjjön, s kemény védekezésével ez az első negyedben szinte végig így volt. Eközben Durmót sikerül folyamatosan tisztára játszani, s a légiós pazar dobóformával meg is köszönte a társak segítségét. A pécsi együttes első 13 pontját mind a bosnyák bedobó szerezte, aki a tripla vonalról hibátlanul hajigálta az elegáns hármasokat, háromból három ment be ebben az időszakban. Ráadásul a hazai időkérés, és Meleg Gergő beállása még egy lökést adott az NKA-nak.

Azonban bármennyire is működött a taktika, megvoltak a blokkok, olykor fellehetett fedezni, hogy még nem működik minden olajozottan, így becsúsztak ki nem kényszerített hibák, labdavesztések. A Zetén viszont látszott, hogy Durmo belemászott a fejekbe, ami egy összeszólalkozásban csúcsosodott ki.

A folytatásban már koncentráltabban játszottak a hazaiak is, sőt, a vezetést is át tudták venni, így nagy adok-kapok alakult ki. Egy-egy periódusban tudták csak a csapatok uralni a mérkőzést, a kérdés az volt, bírja-e ezt végig Goran Tadics együttese. Végül egy utolsó másodperces blokkal voltak jobbak a hazaiak.

Zalaegerszeg–NKA Universitas Pécs 80–78 (20–25, 25–21, 17–19, 18–13)

Férfikosárlabda-NB I., 6. forduló. Vezette: Goda, Nagy V., Fodor.

ZTE: HICKS 17/3, Csátaljay 5/3, GREEN 11/3, TÓTH Á. 17, Osztojics 5. Csere: Lekunas 4, Simó B., Németh A. 2, Mishula 10/3, Csuti 3/3, Keller I. 6/6. Vezetőedző: Lubomir Ruzicka.

NKA Pécs: Luzajics 15/9, Kerpel-Fronius 7/3, Benke 5/3, Durmo 17/9, Herger 2. Csere: MELEG G. 30/12, Scherer 2, Lados, Rátgéber T. Vezetőedző: Goran Tadics.

Következik: NKA Universitas Pécs–Alba Fehérvár (11. 11., 19.00).