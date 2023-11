Nehéz feladat jön a Kozármisleny KA női kézilabdacsapata számára az NB I. 8. fordulójában, hiszen a középmezőnyhöz tartozó Vasas SC érkezik hozzá szombaton 18 órára. Azonban az is iga, hogyha feljebb szeretne lépni a tabellán az újonc az utolsó helyről, akkor ez éppen egy olyan mérkőzés, amelyről mindenképpen pontot kell szerezni, nem fér bele a hibázás, hiszen még nagyon kemény ellenfelek vannak vissza. Ráadásul a Fehérvár elleni tizenegy-gólos vereséget követően muszáj javítani, hiszen két hete a közvetlen rivális meg is előzte azzal a sikerrel.

– Nagyon fegyelmezettnek kell lennünk az egész mérkőzés során – fogalmazott Tobak Luca a klub felületein. – Nem engedhetünk meg magunknak egy perc figyelmetlenséget, fegyelmezetlenséget sem. A védekezésnek nagyon keménynek kell lennie, támadásban pedig pontos befejezésekre és türelemre lesz majd szükségünk. Eddig is nagyon sokat segítettek szurkolóink. Most is számítunk támogatásukra, és ezúton is köszönjük nekik!

Az állás (14 csapat): 1. Győr (10 mérkőzés) 18 pont, 2. Ferencváros (8 m.) 16, 3. Mosonmagyaróvár (9 m.) 16... 8. Vasas SC (8 m.) 7... 14. Kozármisleny KA (8 m.) 2.