Végre megvalósulhat, amiért évek óta dolgozik a PMSC Öregfiúk Egyesülete, s ki tudja állítani a klub ereklyéit ideiglenes tárlatokon, amelyek nem csak a rajongók múltba révedését segítik elő, de remélhetőleg a jövő pécsi tehetségeit is inspirálják majd, hogy utolérjék, túlszárnyalják elődeiket.

– Két, két és fél éves munkánk érett be – jelentette ki Mészáros Ferenc, az egyesület elnöke. – Megbeszéltük a klub vezetéssel, hogy a Dárdai Pál Utánpótlás Központban kirakjuk az ikonok, régi nagyok, válogatottak képeit, amiről már régóta szó van. Lassan összejön egy olyan mennyiségű ereklye, amit vitrinekben ki tudnánk állítani. Jövő csütörtökön egy vacsorán bemutatunk olyan régi mezeket bekereteztetve, amiket most szereztünk meg, és amikkel be tudjuk indítani a múzeum projektet. Például nálunk van Rapp Imre olimpiai válogatott táskája benne egy edzőmezzel, egy kupával. Lehet érezni az összefogást!

Persze az elmúlt évben nem csupán ezzel foglalkoztak.

– Nagyon sokat dolgoztunk azon, hogy legyen egy olyan csoport, egy nagyköveti csapat, amely elő tudná segíteni, hogy a pécsi futballt még inkább elfogadják, még szélesebb körben megismerjék. Egy nyolc-tíz ember gyűlt össze a volt válogatottakból, legendákból, akik tenni akarnak a tradíciókért, s az esetleges jövőért – folytatta.

Ezzel talán olyan szponzorok, támogatók figyelmét is felkelthetnék, akik elősegíthetnék, hogy egyszer legyen ismét NB I.-es együttese a városnak, vagy esetleg egy modern stadionja.