A gyengébb szombati kezdés miatt remek esélyt kapott a baranyai Michelisz Norbert, hogy vasárnap valami nagyot alkosson, hiszen 10. helyének köszönhetően a pole pozícióból rajtolhatott a második futamon. A piros lámpák kialvását viszont nem kapta el jól a magyar versenyző, s Aaron Cameron és Frédéric Vervisch is elment mellette. Néhány kanyar kellett csak ahhoz, hogy egy helyet javítson, majd a negyedik kör végén már ő autózott az élen. Az idényben harmadik győzelmét aratva ismét a tabella élére állt három ponttal.

Az utolsó versenyt ismét hátrébbról kezdhette, s az első körben visszacsúszott a hetedik pozícióba. Aaron Cameron kicsúszásával viszont vissza tudott jönni a hatodik helyre. Ezt követően Urrutia ütközésével még egyet javított helyén, s ötödikként is ért be a biztonsági autó mögött. A győzelem az egyik legnagyobb riválisé, Yann Ehrlacher-é lett, s Rob Huff is a dobogón végzett.

– Fontos pontok és 5. hely az utolsó ausztráliai futamon, de a hétvége csúcspontja a második verseny volt, amelyet meg tudtam nyerni – osztotta meg követőivelMichelisz. – Hihetetlenül büszke vagyok erre, mert Bathurst különleges helyszín, az egyik legnagyobb kihívást jelentő kör a világon. Jó érzésekkel várom a makaói szezonzárót a jövő héten!

A bajnokság állása 17 verseny után: 1. Yann Ehrlacher (francia, Lynk & Co) 384 pont, 2. Rob Huff (brit, Audi) 384, 3. Michelisz Norbert (magyar, Hyundai) 383, 4. Mikel Azcona (spanyol, Hyundai) 301, 5. Frédéric Vervisch (belga, Audi) 299.

Az utolsó két futamra egy hét múlva Makaóban kerül sor.