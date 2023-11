Mint arról már korábban is beszámoltunk, gólgazdag mérkőzéseket hozott az AutóCity Volkswagen Baranya vármegyei II.-es bajnokság hétvégi fordulója, de egy családnak különösen emlékezetes marad a tizenharmadik kör, még úgyis, hogy együttesük jókora pofont kapott a címvédő Ócsárdtól.

Igaz, álomszerűen indult a találkozó a PTE-PEAC harmadik számú csapata számára, ugyanis Belák Mátyás révén már a negyedik percben előnybe került a házigazda, utána viszont Pálfi Árpád Dávid vezényletével Sütő László legénysége begyújtotta a rakétákat. Kiss Krisztián 1–5-ös állásnál még csökkentette a különbséget, de erre is volt még három válasza az ócsárdi alakulatnak (2–8).

A hazai játékosok tehát biztosan hamar felednék ezt a mérkőzést, de biztosak lehetünk abban, hogy a Turi család még sokáig emlegeti majd ezt az ütközetet a családi összejöveteleken, hiszen a rokonságból négyen is pályára léptek a PTE-PEAC III. színeiben: kezdőként kapott lehetőséget az ötvenkét esztendős Turi Attila, de testvére, a negyvennyolc éves Dr. Turi Ákos is lehetőséghez jutott a hetvenedik percben. A két „nagy öreg” fia is bizonyíthatott, sőt, a tizenhét esztendős Turi Gergely Máté végigjátszotta a meccset, a tizennyolc éves Turi Barnabás pedig az első gólszerzőt váltotta a szünetben.

Turi Barnabás, a PTE-PEAC III. kiválósága: – Hihetetlen és felemelő érzés volt, hogy először képviselhettük tétmeccsen a Turi családot. Minden sportszerető család életében kevés szebb dolog van annál, amikor apák és fiaik együtt játszhatnak, egy csapat sikereiért küzdhetnek és hódolhatnak futball iránti szeretetüknek. Többször megfogalmazódott már bennünk az a gondolat, hogy édesapám, keresztapám, unokatestvérem és én is egyszerre legyünk a pályán a hozzánk sok szállal fűződő PTE PEAC csapatát képviselve. Ez a vágy vasárnap beteljesült, amire mindannyian büszkék vagyunk, igaz, a vereség miatt nem tudtunk ennek felhőtlenül örülni. Kívánom, hogy még sok ilyen élményben legyen közösen részünk, illetve, hogy minél több családnak legyen lehetősége hasonló, a különböző generációkat összefogó alkalmakra!

A családban focizik még egy hölgy, Turi Barnabás unokatesója is, de persze a szabályok értelmében ő nem lép majd pályára tétmeccsen a család többi tagjával.