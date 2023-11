Lehet szépíteni a dolgokat, de gyakorlatilag esélye sem volt az NKA Universitas Pécs női kosárlabdacsapatának a címvédő Sopron vendégeként, így Jovan Gorec alakulat elszenvedte harmadik vereségét a magyar élvonalbeli bajnokságban.

Gáspár Dávid, a Sopron vezetőedzője: – Jó érzés volt ismét hazai közönség előtt, remek hangulatban pályára lépni! Örülök a győzelemnek és a jó játéknak. Bő rotációval játszunk, és ezt a játékrendszert még szoknunk kell, hogy minden összeállításban jól működjünk. Néha ritmust vesztettünk, de összességében jól teljesítettünk. Egész héten csiszoltuk a védekezést, továbbra is azt szeretnénk, hogy ez legyen a fő erényünk. Elégedettek vagyunk az újonnan érkezettekkel is. Kis időre még szükségük van nekik is. Készülünk a Szekszárd ellen, a Pécsnek pedig sok sikert kívánok a későbbiekre!

Jovan Gorec, az NKA Universitas Pécs vezetőedzője: – Gratulálok a Sopronnak! Büszke vagyok arra, ahogy felkészült az ellenfelünk belőlünk, ez mutatja a tiszteletet a csapatunk iránt, és azt, hogy jó úton járunk. Fiatal csapatunk van, sokat játszottak az U20 alattiak. Ilyen most a keret, jelen pillanatban ez a maximum.

Brooks Jelena, a Sopron kiválósága: – Egy jó mecset játszottunk. Amióta együtt vagyunk, ez volt a második meccsünk. Sokat dolgoztunk a héten, hogy mit fogunk csinálni a Pécs ellen védekezésben. Voltak hibák, ezeken próbálunk még javítani, de összességében jó teljesítmény nyújtottunk. Ötvenhárom pontot kaptunk, és ez mindig cél számunkra, hogy 60 alatt tartsuk az ellenfelet. Remélem, hogy így megyünk tovább!

Matea Tadic, a Pécs kosárlabdázója: – Nagy tisztelettel vagyunk a Sopron iránt, de jó mecset akartunk játszani velük. Meg akartuk mutatni az elmúlt meccsek után, ahol jó teljesítményt nyújtottunk, hogy jó csapat vagyunk, de ma nem volt elég tapasztalatunk, energiánk, és ezt a Sopron a tudásával kihasználta. Legközelebb megpróbálunk javítani, főleg az eladott labdák és a lepattanók terén magasabbra emelni a szintet, küzdeni, úgy, ahogy arra képesek vagyunk.