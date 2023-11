Ugyan nem sziporkázó játékkal kezdett a PMFC és a Budafok egymás ellen, de mindkét együttesnek meg volt a lehetősége, hogy megszerezze a vezetést, azonban Helesfay és Gundel-Takács is jó formában őrizte az eredményt. Egészen a 44. percig így is volt, amikor egy lapos Terbe centerezést Krausz a keresztlécre lőtt 14 méterről, ahonnan a gólvonalra pattant a labda. Bana Gergely játékvezető és segítői megadták ezt a találatot miközben egyetlen hazai játékos sem reklamált gólt, hanem folytatták az akciót.

A fordulást követően aztán a játékvezető teljesen elvesztette a mérkőzés irányítását, s sok téves ítélettel befolyásolta a mérkőzés végkimenetelét. Elmaradt Krausz második sárgája, illetve Németh Márió egy durva sportszerűtlenséget, ütést követően is pályán maradhatott. Ráadásul elmaradt egy egyértelmű vendég büntető is, miközben a hazaik csapatkapitánya egy tiszta szerelés után kapta meg a második színes kártyáját. Végül a PMFC Helesfay bravúrjainak köszönhetően végül így is be tudta gyűjteni a három pontot.