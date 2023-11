Az első perctől kezdve tapossa a gázt a PVSK-Veolia férfikosárlabda-csapata, s nem hajlandó levenni róla a lábát. Bizonyította már ezt hatszor az NB I. B. idei kiírásában, s Budafokon is erre készül pénteken 19.15-től. Ráadásul talán ezúttal már egy kissé könnyebb feladat vár Halász Ákosékra, mint az elmúlt fordulókban.

A Budafok az első fordulóban nyert a Nyíregyháza ellen 75–65-re, azóta öt vereség jött egymás után. A Fót (81–74), a Jászberény (90–87), az Újbuda (94–70), a Salgótarján (88–80), valamint legutóbb a Vasas Akadémia (112–80) is feliratkozott ellenük a győztesek közé. A Panthers szurkolóinak valószínűleg nem is kell leírni, hogy az említettek közül a Nyíregyháza (107–93), a Jászberény (102–81) és a Salgótarján (86–71) is behódolt Bíró Olivéréknek.

Eddig idén csupán a Cegléd és a tarjániak voltak arra képesek, hogy száz pont alatt tartsák a pécsieket. A legnagyobb kérdés talán most is az, hogy átrepesztenek-e ezen a lélektani határon a Vasút játékosai, illetve, mennyire tudja fenntartani a motiváltságot Szrecsko Szekulovics.

Az állás (14 csapat): 1. PVSK-Veolia 6 győzelem/0 vereség, 2. Vasas Akadémia 6/0, 3. BKG PRIMA Akadémia 5/1... 12. Budafok 1/5, 13. Cegléd 1/5, 14. Nyíregyháza 1/5.K. B.