Nehéz helyzetből, a 13. helyről várja a PVSK-Mecsek Füszért a bajnokság 12. fordulót a múlt heti szegedi vereséget követően. Persze nem ez az egyetlen meccs, amely miatt most ott áll a tabellán, ahol. Az ellenfél azonban most egy hasonlóan nagy gödörben lévő együttes lesz, méghozzá az Eger, amely pontegyenlőség mellett jobb gólaránya miatt előzi meg a pécsieket. A vendéglátó eddig a Szentes, valamint a KSI ellen szerzett pontot. Előbbivel ikszelt múlt héten, míg utóbbit legyőzte szeptember 16-án.

A Pécs most abban bízik, hogy az elmúlt időszak pontosabb játékát el tudja nyújtani, s a három ponttal hazatérve előrébb tud lépni.

– Jól sikerült a felkészülés – árulta el a klub felületein a vezetőedző, Rakonjac Zlatko. – Sok videót néztünk az Egerről. Az ellenfelünket sokkal jobbnak tartom, mint amit a tabella mutat. Nem lesz ez egy könnyű meccs, egy egyszerű feladat, de felkészültünk, és szerencsére se sérültünk, se betegünk nincs. Fontos, hogy Reisz Patrik szemsérülése rendbe jött, elsőre súlyosabbnak látszott a dolog. Azzal a reménnyel utazunk, hogy elhozzuk a három pontot!

Érdemes hozzátenni, hogy 2023-ban talán ez az utolsó reális esély az egységek gyarapítására, hiszen december 2-án a 2. helyezett BVSC-Zugló lesz a Vasút ellenfele, amelyet aligha lep meg. A téli pihenő előtt így már csakis a Szentes beérésében bízhat.

– A szegedi mérkőzésen már láttam biztató jeleket. A héten a hibák kijavításával is foglalkoztunk. Láttam fejlődést a csapat játékában, és azon is dolgoztunk a heti edzéseken, hogy a negyedik negyedig tartson ki a lendület. Fel kell gyorsítani a játékunkat, és a koncentráció is fontos, hogy minél kevesebb hibás döntést hozzunk. Van előrelépés, de meglátjuk, hogy ez mire lesz elég szombaton – egészítette ki mondandóját.