Elérkezett a 2023-as év utolsó mérkőzéséhez, illetve a tavaszi szezon második fordulójához a labdarúgó NB III. mezőnye, amely során csak a Mohácsot követhetik hazai környezetben a szurkolók. Az összecsapások mind vasárnap 13.00-kor lesz, legalábbis azok, amelyeken van baranyai érdekeltség.

Péter József alakulata egészen biztos, hogy extra motivációval várja a hétvégi találkozóját. Egyfelől az elmúlt három fordulóban egyetlen pontot sem szerzett, s az ezeket megelőzőn is ikszelt csupán. Erre tesz még rá egy lapáttal, hogy múlt szombaton a megyei rivális PEAC Végék ellen kezdett el kikecmeregni a gödörből. Másfelől a Gárdony-Agárddal is van elszámolnivalója a Mohácsnak, hiszen augusztus elején egy óriási, 6–1-es zakót követően kellett hazautazniuk mostani ellenfelüktől.

Még a téli pihenő előtt kiléphet a veszélyzónából a PTE-PEAC, amelynek egy nagy csatát kell ehhez megnyernie Kaposváron, s egyéb eredményeknek is kedvezően kell alakulnia. Abban bízhat Kardos Ernő együttese, hogy az idény elején ikszeltek a somogyiakkal, igaz, akkor még Lőrinc Antal vezetésével. Persze azóta rengeteg idő eltelt, s a Rákóczi igencsak belelendült az elmúlt hetekben a bajnokságba. Megduplázták a győzelmeik számát az elmúlt öt hétben.

A Szentlőrinc akár még a tabella élén is telelhet. Ehhez az Érdet kell saját otthonában felülmúlnia, s bíznia abban is, hogy az Iváncsa pontokat hullajt a harmadik helyezett Nagykanizsa ellen. Rétyiék a második fordulóban 4–1-re verték otthon az érdieket, s valószínűleg egyetlen szurkoó sem bánkódna, ha megismételnék ezt az eredményt, még ha ott is a kapott gól.