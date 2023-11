Szerda este rendezték meg az AutóCity Volkswagen Baranya vármegyei I.-es bajnokság csúcsrangadóját, a két bajnokaspiráns találkozóját, azonban a véghajrában történt egy incidens, ami miatt hivatalosan félbeszakadt az összecsapás.

Sokak nagy bánatára a két aranyéremre pályázó együttes a Bonyhád VLC Sporttelepi műfüves pályáján bizonyíthatott, így érthető módon kevesebb drukker kísérte el a csapatokat, mint általában. Mindenesetre az a maréknyi szurkolótábor is nagy zajt csapott, sőt, tőlük zeng most egész Baranya.

Küzdelmes párharcot hozott az első fordulóból elmaradt összecsapás, de az első játékrészben nem esett gól. Aztán röviddel a fordulás után a Lovászhetény-Pécsvárad sokat látott játékosa, Reith Renátó megszerezte a vezetést, így a hátralévő időben a Villány futballozhatott nyomás alatt. Az idő haladtával egyre feszültebbé vált az éllovas, majd a véghajrában a villányi közönségnél is elszakadt a cérna. Persze ehhez kellett listavezető kispadjához közelebb lévő partjelző is, aki a hírek szerint több alkalommal is kinevette a szurkolókat, ezt pedig a nyolcvankettedik perc környékén az egyik drukker megtorolta: bement a pálya szélére, majd megpofozta a számára unszimpatikus sporttársat.

Ennek ellenére a párharc itt még nem ért véget, sőt, ezután még Wiesner Szabolcs révén egyenlített is a Villány. A hosszabbításban aztán kitört a balhé, köszönhetően két piros lapnak. Előbb a villányi gólfelelőst állították ki második sárga lappal, majd edzőjének, Kósa Zoltánnak is felmutattak a pirosat, miután belépett a pályára, és számonkérte a döntést.

Ekkor a villányi szurkolók a Lovászhetény-Pécsvárad elnökével, Winkler Rolanddal kerültek összetűzésbe, időközben pedig a hírek szerint a korábban sértett partjelző szó nélkül bevonult az öltözőbe, így harminc másodperccel a vége előtt félbeszakította a meccset Mehringer Csaba, miután látta, hogy kollégája már nincs ott a pálya szélén.

Sokáig egyik fél sem volt benne biztos, hogy a találkozó félbeszakadt vagy véget ért, mindkét oldal a később megírt jegyzőkönyvből kapott egyértelmű választ. A szövetség biztosan kivizsgálja majd, hogy a „házigazda” hogyan vizsgázott a rendezői feladatok ellátását illetően, de sokak számára az is nagy kérdés, hogy miért nem küldtek rutinosabb bírákat erre a baranyai csúcsrangadóra.