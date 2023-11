Bejelentette hivatalos honlapján a PMFC, hogy NB II.-es labdarúgócsapatának irányítását két hónap tanakodás, tárgyalás, tanácskozást követően az egyébként is a klubon belül dolgozó Kulcsár Árpád veszi át, ő ül le a Weitner Ádám után szeptember végén megüresedő kispadra. A pro-licenszes szakember mellett szólhat természetesen, hogy az elmúlt hét héten Németh Zsolt irányításával működő csapatot nagyon jól ismeri.

A korábban utánpótlás szakmai igazgatóként tevékenykedő Kulcsárt természetesen ezen felül is erős szálak fűzik az együtteshez, hiszen korábban 190 bajnokin maga is erősítette a csapatot. Megbízott edzőként pedig már az élvonalban és az NB II.-ben is irányította a piros-feketéket. Az év utolsó három meccsén így már vezetőedzőként ül le ismét a padra.