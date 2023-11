Nagyszerűen kezdődött a baranyai Michelisz Norbert számára az utolsó roham a bajnoki címért. Már a szabadedzéseken is látszott, hogy a TCR World Tour makaói idényzáróján kivételesen gyors lesz, hiszen a harmadik és az első helyet szerezte meg ezeken, s a magyar idő szerint péntek hajnali időmérőn is ott folytatta. Megszerezte a pole pozíciót az első versenyre, s ezzel együtt a 15 pontot is, amivel újra a tabella élére lépett, hat ponttal van a legnagyobb rivális Yann Ehrlacher előtt.

Nagyjából egy tizeddel volt gyorsabb márkatársánál Mikel Azconánál, 2:27.966-ot futott, a francia vetélytárs a második sorba kvalifikálta magát, a másik dobogó, Rob Huff pedig az ötödikre.

Az első futam szombaton 5.35-kor kezdődik, aki végig akarja izgulni, az a TCR TV felületein teheti meg. Valószínűleg ezen nem sikerül harminc pontnál nagyobb különbséget összeszednie a magyar pilótának, így aki élőben látni akarja, hogy visszakerül-e a fejére a túraautózás koronája, az vasárnap hajnalban teheti ezt meg. A második futam 3.20-kor rajtol.

Az is biztató persze a futamok előtt, hogy a baranyai versenyző kifejezetten szereti a pályát, s nyert is már itt.

– Jó újra itt lenni. Az egyik kedvenc pályám. Az egyik legszebb emlékem – fogalmazott ő, illetve az időmérő után jelezte, nagy lépés ez, de a munka nincs befejezve.