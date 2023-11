Létfontosságú lehet még a PTE-PEAC-nak a labdarúgó NB III. 15. fordulójában játszott mérkőzése, hiszen a sereghajtó Dunaújvárossal találkozott, amely csak egy ponttal volt mögötte a meccset megelőzően. Illetve most is ez a differencia a két alakulat között, hiszen nem esett gól a meccsen. Azt azért érdemes hozzá tenni, hogy az újvárosiak egy héttel korábban a Szentlőrincet is megállították.

PTE-PEAC–Dunaújváros 0–0

Labdarúgó NB III., Délnyugat, 15. forduló. PEAC: Paceka – Archie, Leidl, Nagy M., Than – Temesvári, Takács M. – Kása, Gelencsér G. (Wieland, 78.), Gelencsér B. (Udvardi, 61.) – Orbán K. (Grósz, 71.). Vezetőedző: Kardos Ernő.