Évről évre egyre színvonalasabb teremlabdarúgó-tornát rendeznek Mohácson, a Horfer-Focivilág kupa keretein belül, és a szervezők biztosítják a labdarúgás szerelmeseit, hogy bizony az idei évben sem tétlenkednek majd.

A közelgő torna lebonyolítása igényelt egy kis átszervezést, de ennek köszönhetően még több új csapat és játékos is parkettre léphet.

Idén egy kis átszervezést igényelt a lebonyolítás, így akár még több új csapat és játékos is lehet a kupán.

– A tornára hagyományosan karácsony előtti hétvégén kerül sor, valamint a női kategóriára egy héttel korábban. A vármegyében több kiváló szervezésű torna is van, mi sem szeretnénk lemaradni. Évek óta nagyon sok a visszajáró együttes, ami talán azt jelenti, hogy nem csináljuk olyan rosszul – fogalmazott Szabó Gábor, a torna egy főszervezője.

Schmidt Zsolt és Szabó Gábor, akit a legtöbben Zsömiként ismernek, egy egykori hagyományt újraélesztve álmodták meg a kupát, és indították el még 2015-ben, azóta pedig már rengeteg embert csalogattak a helyi sportcsarnokba.

– Pozitívum, hogy mindig vannak új arcok és új csapatok. A Tolna vármegyei bajnokság átszervezése miatt nekünk is kellett módosítani, így már a vármegyei első osztályú játékosok is szerepelhetnek az amatőr kategóriában. Évekkel ezelőtt néhány élvonalbeli játékos is szerepelt a tornán, de amióta az NB I.-et kitolták majdnem karácsonyig, velük értelemszerűen már nem számolhatunk. Mindenesetre így is négyszáz, vagy akár ötszáz labdarúgó is megfordul majd a csarnokban, s bízunk benne, hogy így sem kell ásítoznia a kilátogató nézőknek – osztotta meg gondolatait Szabó Gábor.

– Büszkék vagyunk, hogy igazi hagyományt sikerült teremtenünk, mivel már nyolcadik éve kerül megrendezésre a rendezvény. Nagy büszkeség számunkra a segítői csapat lelkesedése, ami évről évre töretlen – méltatta kollégáit Schmidt Zsolt.

A női torna időpontja: december 09.-10.

A profi és az amatőr torna időpontja: december 15.-16.-17.