Igencsak eseménydúsra sikeredett az AutóCity Volkswagen Baranya vármegyei I.-es bajnokság 2023-as naptári évének utolsó teljes fordulója, így természetesen több játékos is helyet érdemelne a hétvége válogatottjában.

Nos, a kapuba egy olyan spíler került, aki ismételten lehúzta a rolót, ráadásul egyedüliként az egész mezőnyben, így Szabó Barnabás pozíciója vitathatatlan. Csapattársai közül Ulakity Márk is magas hőfokon égett a Siklós ellen mindvégig, de az abszolút hős Wiesner Szabolcs, aki mesterhármassal segítette együttesét.

A Komló egy nagyon feszült találkozón gyűjtötte be a három pontot, de könnyen lehet, hogy Tóth Adrián nélkül nem jött volna össze az idénybéli ötödik siker. Vajk Viktor is kifogástalanul szerepelt hátul, akárcsak Otterbein Kristóf, annak ellenére, hogy már az első percben öngólt szerzett.

A Bóly mondhatni hozta a kötelezőt, de azért a PTE PEAC második számú csapata alaposan megizzasztotta Horváth Dávid Csaba legénységét. Mindenesetre a bólyi brigádból extrát nyújtott Staub Erik és Schleich Dominik is.

A PVSK a Villány után a másik bajnokaspiránst, a Lovászhetény-Pécsváradot is megtréfálta, köszönhetően többek között Kiss Krisztián és Kerényi Dániel remeklésének. Kicsivel több szerencsével még a három pontot is elcsíphette volna a pécsi klub, de ez a döntetlen is komoly skalpnak bizonyult. A túloldalról Szentes Krisztián emelkedett ki, egyszer még Csutora kapuját is bevette, játékával pedig kiérdemelte, hogy ott legyen a hétvége legjobbjai között.