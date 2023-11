Ahogy azt már az elmúlt években is megszokhattuk, a két ünnep között ismételten a többnapos fociünnepé lesz a főszerep a Komló Városi Sportközpontban, ugyanis a GABRIELLA kupa keretein belül ezúttal is nívós meccseket lehet majd látni. Aki részt vett már korábban ezen az eseményen, az pontosan tudja, hogy milyen színvonalas megmérettetésekre lehet számítani. Mindenesetre azon a szervezők is meglepődtek, hogy gyakorlatilag két nap alatt elfogytak a kvóták.

– Az elmúlt években sikerült felépíteni egy olyan focitorna alapját, melyről most már nem csak Komlón és Baranyában, de országszerte is elismerően beszélnek – nyilatkozta lapunknak Kalmár Bence, a kupa egyik szervezője. – Maga a sportértéke mellett nagyon fontosnak tartjuk közösségépítő erejét is! Családok, barátok, külföldön élő régi ismerősök találkoznak itt újra, töltenek el emelkedett hangulatban három nagyszerű napot! Természetesen erre nagyon büszkék vagyunk, és igyekszünk továbbra is mindent megtenni, hogy a megszokott nívót minden terén a szervezésnek fenntartsuk. A nevezési időszak is villámgyorsan befejeződött, nagyjából 40 óra alatt telt be a 32 kiadó hely. Mint minden évben, a magas színvonal mellett most is betétprogramokkal (KomlóFit Aerobik- és Táncbemutató, KÉK-FEHÉR Gálamérkőzés KBSK U9 korosztályával, Plié SE Ritmikus Gimnasztika Bemutató), ajándéksorsolással és a megszokott Retro After Partyval színesítjük a programot december 27. és 29. között.

Kalmár Bence továbbá azt is tudatta, hogy idén készülnek egy újítással: a lebonyolítás klasszikusnak vélt elemét, a kieséses szakasz mérkőzéseit oly sokszor eldönteni kénytelen, időnként igazságtalan, ám kétségkívül izgalmas formáját, a hétmétereseket leváltják. Az idei évben és a továbbiakban hosszabbítás váltja a büntetőpárbajt. Természetesen a pontos leírást, a főszereplőket és több érdekességet is meg lehet találni a GABRIELLA kupa közösségi felületein.

A tavalyi idényben egyébként az Art-Innova bizonyult a legjobbnak, sőt, az együttes még a 2023-as magyar minifutball-­bajnokság SPORT365 nyugat-magyarországi döntőjében is szépen helytállt.

A győztes csapat: Herbert Roland, Kovács József, Schuszter Ronald, Nagy Lorenzo, Kovács Péter, Bartha László, Korbuly Ákos, Somodi Péter, Hovorka Zoltán, Orlovics Gyula, Lóth József, Schuszter Roland.