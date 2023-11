Baranyai körkép Érdekes összecsapás jön a PTE-PEAC és a Mohács között a hétvégén, hiszen mindkét együttes számára az lesz a tét, hogy kijöjjön a gödörből, amibe az elmúlt hetekbe került. Az egyetemisták négy, a piros-fehérek három mérkőzés óta nem nyertek. A pécsiek egy döntetlen, a mohácsiak két vereség után lépnek majd pályára a PMFC Stadionban.

Persze a Pécsnek nagyobb szüksége van a pontokra, hiszen még mindig a kiesőzónában van, s csak egy ponttal előzi meg a sereghajtó Dunaújvárost és az eggyel kevesebbet játszó Szekszárdot is, míg Péter József alakulat a középmezőnyben tanyázik. Igaz, ők is csak hat ponttal vannak előrébb, mint a szomszédvári rivális. Még az első fordulóban gólnélküli döntetlent játszottak egymással.

Mindeközben a bajnoki címre törő Szentlőrinc is fontos meccset játszik, hiszen a hatodik helyezett Kaposvár érkezik hozzá, amely elmúlt 5 meccséből hármat is megnyert, egyszer kikapott, egyszer ikszelt. Az őszi rajton a piros-feketék simán, 4–0-ra nyertek a Rákóczinál, így a somogyiak most biztosan revansot akarnak majd venni rajtuk, de a továbbra is veretlen baranyai alakulat nem hibázhat, ha vissza akar kerülni a listavezető Iváncsa elé a tabellán.