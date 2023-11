A közelmúltban rendezte meg a Magyar Levegősportok Szövetsége (MALESZ) a fővárosban a Rúd- és Légtorna Sport és Szabadidős Magyar Kupát, amelyen nem csak hogy volt pécsi résztvevő, de eredményes versenyzést követően térhetett haza.

A 2018-ban alakult Dynamic Skills Rúdsport Egyesület legfiatalabb sportolója, Katics Lora mutatta be tudását a profi kategóriában. Felkészítője nem volt más, mint a többszörös magyar bajnok és több világversenyen is eredményesen résztvevő Szántó Csenge. Az ő segítségével és tapasztalataival kiváló képességekről tett tanúbizonyságot a versenyző, s korcsoportjában az első helyezést érte el a megmérettetésben, amelyen az erőt, hajlékonyságot, előadásmódot és kivitelezést is figyelembe veszik a bírák a nagyjából 4 perces gyakorlatok során. Lora a Varsity korcsoportnak volt tagja, amelyben a 2014 és 2017 között születettek vannak, azaz a 6–9 éves sportolók.

Ez a siker, s maga a verseny azért is volt fontos Katics Lora számára, mert nem csak kiváló próbája volt tehetségének, de ezzel is mutatkozott be a profik között. A cél pedig nem más, mint a tavaszi kvalifikációs versenyeken való hasonlóan eredményes részvétel, amelyekről egyenes út vezet a világbajnokságra a magyar válogatott tagjaként.

A sportágban Magyarország már több mint öt éve delegál minden évben versenyzőket a világ-, illetve Európa-bajnokságra, ahol mindig eredményesen szerepelnek a tagok. Az ő névsorukba csatlakozhat majd be az ifjú tehetség kitartó, elkötelezett munkájával.