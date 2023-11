A tabellákat böngészve sokaknak szemet szúrhat, hogy az AutóCity Volkswagen Baranya vármegyei II.-es bajnokság idei kiírásában, tíz fordulót követően még mindig hibátlan a Szederkény labdarúgócsapata, sőt, senki nem kapott kevesebb találatot (6).

Az együttes a 2022/23-as idényben még egy osztállyal feljebb szerepelt, s akkor a középmezőnyben, a kilencedik helyen végzett. Természetesen idén is ellavírozhatott volna a csapat a vármegye egyben, sőt, talán bátran kijelenthetjük, hogy több győzelemmel is rendelkezne mint a PVSK, de a vezetőség másképp döntött. A vármegye kettőben állt rajthoz a brigád, de ez a döntés úgy tűnik, hogy telitalálatnak bizonyult.

– Több egyesülethez hasonlóan Szederkényben is hoztak nyáron egy döntést, hogy a következő szezont egy osztállyal lejjebb kezdik meg. Ennek az oka az volt, hogy nincs meg a megfelelő mennyiségű csapat, ami a vármegye egyes induláshoz szükséges – nyilatkozta lapunknak Szigeti Endre, a Szederkény trénere. – Az együttes magja viszont egyben maradt, motivált és sikerre éhes. A „régiek" szerint ilyen jó közösség már régen volt. A kulcs a szervezettség, ennek is köszönhető, hogy jelenleg a legkevesebb gólt kaptuk.

Azt már az idei pontvadászat előtt is elmondhattuk, hogy ez lehet az elmúlt évek legerősebb bajnoksága. Márpedig egy ilyen ligából kitűnni igencsak komoly fegyvertény. Mindenesetre a létszámprobléma miatt még nem gondol a szintlépésre a csapat, na meg azért még elég korai erről beszélni, hiszen még nagyon hosszú a pontvadászat, de ez az első hibátlan tíz kör megsüvegelendő. Persze biztosan megfog tenni mindent az aranyéremért a szépen menetelő Gyógyfürdő Harkány is, de egy fényes tavasszal akár még a Véménd, a Kétújfalu, a Himesháza, de még a címvédő Ócsárd is diadalmaskodhat.

– Nem a feljutás a cél a már említett utánpótláslétszám miatt, de természetesen szeretnénk minél jobban szerepelni – osztotta meg gondolatait a sokat látott tréner.

A Szederkény ebben a naptári évben még a Szajk, a PTE PEAC III., a Somberek, valamint a Lánycsók ellen bizonyíthat.