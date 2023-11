– Kicsit többre számítottunk, és kicsit többet szerettünk volna kihozni a mérkőzésből – fogalmazott Aczél Zoltán, a Kozármisleny vezetőedzője. – Ettől függetlenül gratuláltam az öltözőben a csapatnak, hetek óta a teljesítőképességünk határán teljesítünk. Voltak gondjaink, de a játékosok a munkát belerakták a meccsbe, ahogy az ellenfél játékosai is, nem véletlenül lett ez ilyen kőkemény csata. Nem játszottunk olyan jól, mint az utóbbi hetekben, amikor sokkal jobb periódusaink voltak az előrejátékban, és hátul is kevesebbet hibáztunk. Vétettünk most is hibákat, de ettől függetlenül olyan sok lehetőséget nem engedélyeztünk az ellenfélnek, de sajnos előrefelé nem tudtuk megismételni az elmúlt hetek támadójátékát. A látottak alapján a döntetlen igazságosnak tekinthető. Büszke vagyok a csapatomra, a 4. helyen állunk és 7 ponttal magunk mögött tartottuk a Csákvárt is!