– Két ellentétes félidőt láthatott a publikum – kezdte értékelését a PMFC új vezetőedzője, Kulcsár Árpád. – Az első játékrészben, ha nem is az elvárt játékkal, de számtalan lehetőséget, helyzetet alakítottunk ki. Egyet tudtunk gólra váltani. Tudtuk, a második félidőben a Budafoknak jönnie kell. Van egy kis hiányérzetem, a későbbiekben az ilyen szituációkban is uralnunk, kontrollálnunk kell a mérkőzést. Természetesen védő oldalról ez meg volt, viszont ennél több kell majd támadó oldalról. A mentális plusz, ami jöhet egy új edző érkezésével, megvolt. Remélem, játékban is léptünk előre. Megérdemelten nyertünk! A srácok beletették a szívüket, lelküket. Van egy törzsszurkolónk, aki elvesztette egy nagyon közeli hozzátartozóját, reméljük, ezzel a győzelemmel az ő fájdalmát is enyhíteni tudtuk!