Az még egy ideig biztosan fájó pont lesz a Szentlőrinc SE számára, hogy az előző idényben búcsúzni kényszerült a másodosztálytól, azonban a gárda mindent elkövetett, hogy enyhítse a fájdalmat az NB III.-ban. A piros-feketék az idény eleje óta egy elképesztő sorozatot produkáltak, tizenhárom alkalommal jöttek le a pályáról győztesen, s négyszer osztozkodtak. Ezzel nem csak a négy harmadik vonalbeli csoportban, de minden férfi nemzeti bajnokságot figyelembe véve egyedül veretlenek.

– Egy nehéz szituáció után kezdtük el a felkészülést, sok volt a bizonytalanság, de nagyon jó munkát végeztünk a nyáron – kezdte értékelését Pichler Gábor vezetőedző. – Ha a szezon előtt valaki azt mondja, hogy tizenhárom meccset nyerünk és négyszer ikszelünk, akkor látatlanban aláírjuk! Sose vagyunk elégedettek, lehetett volna jobb és rosszabb is ez a fél év. Voltak olyan pontok, amik kis szerencsével jöttek, de olyanokat is elhagytunk, ami a játék alapján járt volna. Összességében ez a 43 pont reális. A bajnokságok döntő többségében ennyivel magasan vezetnénk a ligát, de most van egy hasonlóan jól, vagy minimálisan jobban teljesítő Iváncsa. Persze pozitívan értékeljük az őszt. Jó keretünk van, jó közösséget alkotnak a srácok, pozitív közegben dolgozunk nap mint nap.

Valahol talán éppen ebben a helyzetben van a labdarúgás szépsége, vagy sajátossága, hogy egy veretlen együttes, amely legyőzi legnagyobb riválisát pontegyenlőséggel mögötte telel eggyel kevesebb győzelme miatt, azonban az Iváncsa sem lehet nyugodt az élen ezek után.

– Két, a feljutást előzetesen célként kitűző csapat elleni rangadót játszottunk, mindkettőt megnyertük. A Nagykanizsa és az Iváncsa elleni találkozókra gondolok. Mégis utóbbi vezet. Mondhatnám, hogy pechünkre, de ebben az osztályban egy nagyon rutinos együttes a rivális, évek óta nyeri vagy dobozón végez az NB III.-ban , így nem ért minket váratlanul a szereplésük. Ez minket is arra ösztökél, hogy még jobbak, a legjobbak legyünk. Azért dolgozunk, hogy a végén sikerüljön őket magunk mögé utasítani. Folyamatos fejlődésre, koncentrációra és jó eredményekre ösztönöznek minket. Tavasszal játszunk még egy rangadót, amin sok fog múlni, de mi kiegyensúlyozott jó teljesítményt szeretnénk nyújtani az egész tavasz során, hiszünk abban, hogy ez lehet a kulcsa a sikernek – folytatta.

A harmadosztály most azonban jó három hónapra leállt, hiszen március 3-án jön a folytatás. Persze addig sem szünetel a munka, tovább csiszolják a játékukat a csapatok.

– Kapnak most egy levezető programot a srácok, aztán az ünnepek körül van egy aktív két-három hetes pihenő, amikor kértem tőlük, hogy ne foglalkozzanak a labdarúgással. Január elején kezdik az egyéni felkészülést, majd a hónap közepén már együtt dolgozunk majd. A nyári rövidebb felkészülés során az alap és kondicionális edzésekre helyeztük a hangsúlyt, most lesz idő, hogy taktikailag is előrébb léphessünk, a játékunkat még hatékonyabbá, dominánsabbá tegyük. Ezen fogunk dolgozni a fizikális felkészítés mellett. Ha azt a programot, amit elterveztünk rengeteg edzéssel, mérkőzéssel, elvégezzük, akkor jó tavasz elé nézünk – jelentette ki.