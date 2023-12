Már az első percekben látszott, hogy egy nagyon kemény mérkőzés kerekedhet a Kozármisleny és a Dunaújváros összecsapásából, de a hazaiak rázták le magukról gyorsabban a rozsdát a másfél hónapos szünetet követően, s így perceken belül kétgólos fórban voltak Schefferék. Ugyan ezt a vendég együttes ledolgozta, ezzel el is fogyott a lendülete, s újra átbillent Bánfaiék oldalára a mérleg. Sokáig tartották is a háromgólos előnyt, amit kidolgoztak, de egy időkérés után Agócsék is megtalálták a ritmusukat, amivel a szünetet jelző dudaszót megelőző másodpercben újra egalizáltak.

A második félidő elején aztán először meg tudta szerezni a vezetést is a DKKA, s olyan lendületre kapott, amivel nem tudták Grénusék tartani a lépést, bármilyen keményen próbálkoztak is.