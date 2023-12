Vészesen közeleg a VII. GABRIELLA kupa, az induló együttesek pedig a napokban a pontos menetrendet is megtudhatták.

Ahogy azt már az elmúlt években is megszokhattuk, a két ünnep között ismételten a többnapos fociünnepé lesz a főszerep a Komló Városi Sportközpontban, ugyanis a GABRIELLA kupa keretein belül ezúttal is nívós meccseket lehet majd látni. Aki részt vett már korábban ezen az eseményen, az pontosan tudja, hogy milyen színvonalas megmérettetésekre lehet számítani. Mindenesetre azon a szervezők is meglepődtek, hogy gyakorlatilag két nap alatt elfogytak a kvóták.

Mint kiderült, a lebonyolítás a szokásos, jól bevált formátumban zajlik majd. Nyolc darab négyfős csoport, ahonnan az első két helyezett csapat jut a legjobb tizenhat közé a döntő napra, ahol már egyenes kieséses rendszerben zajlanak majd tovább a küzdelmek!