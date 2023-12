– Már hét esztendeje, hogy először belefújtak a játékvezetők a sípba. Sok minden más volt akkor?

– Lényeges különbségek vannak természetesen, hiszen az idő múlásával a torna folyamatosan változni kényszerült, ezt a kényszert viszont öröm és elismerés szülte, ami egyértelműen megkönnyítette a dolgunkat. A kezdeti 16-ról ma már 32-es mezőny vesz részt, és a küzdelmek is három napra bővültek. Örülünk, hogy egy ilyen meghatározó támpont lett a két ünnep közötti időszakban a torna, nem csak a komlóiak, hanem az egész térség számára.

– A bővülés ellenére szerencsére aggódnotok nem kellett a létszám miatt.

– Igen, ez nagyban köszönhető annak is, hogy egy dinamikus és változatos, ennek ellenére egy rendkívül stabil rendszerben tudunk gondolkodni. A kupa titka talán éppen ez, hogy nem a körülmények alakítják a tornát, hanem az alakítja a körülményeket. Vannak komolyabb és keményebb, illetve pár rugalmasabb elvünk, ez a fajta következetesség az, ami megengedi, hogy ma már gyakorlatilag egy brandként említhetjük a GABRIELLA kupát. Az előkészületekben már nem kell nagy dolgokat csinálnunk, minden a helyén van, még akkor is, ha Ausztriából gyakorlatilag a szervezés egy 2-3 hónapos erőltetett menet. Minden partnerünkkel több hónapos kihagyás után is ott folytatjuk, ahol abbahagytuk az előző évben. A STAFF csapat mindig nagyon lelkes, sikerült a magunk szenvedélyét és alázatát bennük is elültetni. A résztvevők mindig nagyon pozitív visszacsatolásokat adnak, ezért is merünk gyakran merészebbet húzni. Azt viszont meg kell jegyeznem, hogy arra nem számítottunk, hogy 36 óra alatt, majdnem 3 hónappal a torna előtt a 32 hely mindegyike elkel.

– Mindegyik tornátok egy kicsit más volt. Van még valami a tarsolyotokban?

– Sok minden alakította ezt, hál' Istennek az igény minden évben egyre nagyobb lett, az egyetlen negatívum a járványidőszak kellemetlenségei, melynek eredményeként egyszer elmaradt a torna, egyszer pedig korlátozások mentén tudtuk lebonyolítani. Ennek ellenére minden évben igyekszünk valamit hozzátenni, legyen az szabályrendszeri, infrastrukturális vagy látványelem. Bizakodunk, hogy az elmúlt évekhez hasonlóan sikerrel vesszük majd a magunk elé állított akadályokat, kihívásokat. Természetesen bőven van még mit tető alá hozni, de nyilván tisztában kell lennünk a határainkkal is. Elsősorban látvány terén vannak ötleteim, de a lebonyolítás jelenleg tűpontosnak és hibátlannak tűnő kristályába is belekarcolnék. De, mint mondtam, tudnunk kell, meddig ér a takarónk. Ezen a téren én vagyok a „hippi”, Bence a higgadtabb oldala az érmének.

– Mire számíthatunk idén?

– Ebben az évben a hosszabbítást szeretnénk sikerrel bevezetni, terveink szerint nem csak erre a tornára, hanem standard elemként a jövőben is. A csapatok minden évben egyre komolyabb játékerővel érkeznek, a csarnok atmoszférája pedig mindig lenyűgöző. A három nap lezárásaként a hagyományos Retro Party-val búcsúzunk a megmérettetéstől, ott még egyszer ki lehet eresztenie mindenkinek a fáradt gőzt. A már megszokott betét programjaink (KomlóFit Aerobik, KBSK U9 Gálameccs, Plié SE Ritmikus Gimnasztika) mellett szintén állandó jelenség az ajándéksorolásunk, ahol idén újfent nagyon nívós ereklyéket tudunk kisorsolni. Itt szeretnénk megköszönni Szatmári Lóránd közreműködését, idén nagyon kitett magáért, és persze többek között Dibusz Dénes is minden évben szívesen segít, ha megkeressük. Ennek kapcsán fontos kiemelni, hogy idén ismét jótékonysági akciót hirdettünk. A komlói kétkisgyermekes anyuka, Farkas Alexandra szomorú történetéről mi is értesültünk, és szeretnénk a tombolavásárlásból befolyt teljes összeget az ő és családja részére felajánlani.

A tornával kapcsolatban minden információ elérhető a www.gabriellakupa.hu oldalon, illetve a torna közösségi médiás felületein.

