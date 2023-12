Nagyot fordult a világ pár hónap alatt a Kozármislennyel, hiszen a bennmaradást tavasszal osztályozón kivívó gárdát az ősszel már folyamatosan csak pozitív jelzőkkel lehetett illetni. A csapat szórakoztató futballt játszik, sok találatot szerez, az NB II. őszi gólkirályát adja Kirchner személyében, s tapossa a dobogósok sarkát.

– Június 26-án érkezett új edző a személyemben, s akkor a vezetőkkel egyeztetve is abban maradtunk, ennek a csapatnak csakis egy célja lehet, a bennmaradás – tekintett vissza Aczél Zoltán vezetőedző. – A felkészülés nem sikerült rosszul, talán Horváth Dani sérülése volt egyedül mélypont, ő eltörte a bokáját az utolsó edzőmeccsen. Ezt követően az első bajnokin kikaptunk egy 96. percben kapott góllal a Tiszakécskétől. Kicsit akadozott még a gépezet, s ekkor még többen tettek minket arra a polcra, amin a kiesők vannak. Utána felállt a csapat, elmentünk Kispestre, és nyertünk, jöttek az eredmények, várakozáson felül teljesítettünk. Azonban mostanában túl sokat foglalkozunk ezzel. A pályára vitt játékot, a fizikális és mentális állapotot, a színvonalat nézve szerintem nem meglepő, ahol végeztünk. Rengeteg jó meccset játszottunk, sok gólt rúgtunk. Leszámítva a Nyíregyháza elleni meccset – ahol a kiállítás miatt nagyon megvertek minket – sehol nem kaptunk ki csúfosan. Három egygólos vereségünk volt.

Az ősszel szerzett 31 pont azt is jelenti, hogy a harmadik helyezett Szeged mindössze két egységgel van előrébb, azonban egy meccsel többet is játszott a Grosics Akadémia együttese.

– A játékosaim emberfeletti teljesítményt nyújtottak. Nem voltunk túl sokan. Volt akut sérültünk, Egerszegi Tamás, Nagy Krisztián és Horváth Dániel mögött szinte semmilyen játékperc nincs. Emellett is voltak rövidebb, hosszabb kihagyások. Tíz-tizenegy embert tudtam osztályozni, őket forgattam. Az állandóság azért megvan nálam. Ha a kezdőcsapatot nézzük, akkor most ősszel hét-nyolc játékos mindig ott volt az NB III.-as bajnok csapatból. Ez is a kulcsa a sikerünknek – árulta el.

A szurkolók is minden alkalommal megmutatják, mennyire értékelik a szenvedélyt, amit a játékosokban látnak.

– Ugyan a tavalyi szezonban nem voltam itt, amikor a csapat az utolsó pillanatig penge élen táncolt, és végül Márton Gábor kiváló munkával benntartotta, azonban abban az időben sem bántotta a tábor a játékosokat, ahogy hallom. Most az eredmények tudatában, és a mutatott játék miatt még inkább egymásra találtak. Az a filozófiám, hogy ki kell szolgálni a közönséget. Ez támadó futballal és gólokkal elérhető. A defenzív futballt a szurkoló sem szereti, csak elfogadja, ha jönnek az eredmények. Nagyon sokat számít, hogy a vereségekkor is megtapsolnak minket, de ez itt régóta így van – jelentette ki a tréner.

Persze a tavasz még nehezebb lehet az együttes számára, hiszen már mindenki erős ellenfélként tekint a kék-fehérekre, így nehéz lehet fenntartani a sikerességet.

– Először is megfelelően ki kell pihennie magát a játékosoknak. Sokan rengeteg játékpercet töltöttek a pályán. Sajnos nem nagyon jöhet össze ez a szegmens, mert csak két hét passzív pihenőt kapnak, ez az én időmben jóval hosszabb volt. A bajnokság korai kezdése miatt a két hét után már egy futóprogramot kell végezniük, és január 3-án kezdjük a közös munkát. Másfelől az állandóságot kell fenntartani, ami meg szokott lenni itt a klubon belül. Nem lesz őrült igazolás hullám, meg kell tartani az értékeinket. A harmadik szegmens a felkészülés, hogy ne érjenek minket alatta sérülések, és jó munkát végezzünk. Ha ez sikerül, akkor fenn tudjuk tartani azt a teljesítményt, amit elvárunk magunktól – folytatta. – A földön járunk. Tudjuk, nem biztos, hogy itt van a helyünk, ahol vagyunk a csapat játéktudása, az egyének tudása alapján. Van több egyesület, amely hátrébb végzett, de jobb kerete van, nagyobb nevekből áll, jobb a költségvetése. Szeretnénk elkerülni a hullámvölgyet, de valószínűleg lesz. Azt kell majd tisztelettel viselni. Nagyon fel kell készülni a tavaszra! Az nem fordulhat elő, hogy valaki kiengedjen. Bizakodva várhatjuk a folytatást, nem kell rettegni, azt a feszültséget végig vinni, amit tavaly átélt ez a csapat, de még nem maradtunk bent, nem csökkenhet a koncentráció. Akik ide jönnek, vagy akikhez megyünk, mindenki egy kicsit komolyabban veszi majd a Kozármislenyt!