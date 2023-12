Közelegnek az ünnepek, kicsit lelassulhatunk, mérlegre lehet tenni az egész évet, de közben izgatottan lehet várni a következő esztendőt, már csak a sportesemények miatt is. Az év egyik legjobban várt eseménye természetesen a Labdarúgó-Európa-bajnokság, de a júliusban kezdődő párizsi olimpia, illetve az augusztusban kezdődő paralimpia is komoly mérföldkő lesz a baranyai kiválóságok, na meg a magyar szurkolók számára is.

A paralimpia általában a kelleténél kevesebbszer kerül reflektorfénybe, de az ott induló sportolók ugyanolyan keményen megdolgoznak a sikerekért, mint az épek. A magyar csapat eddig az alábbi sportágakban szerzett paralimpiai kvótát: négyet kajak-kenuban, kettőt úszásban és sportlövészetben, egyet-egyet atlétikában, asztaliteniszben, íjászatban és kerékpározásban. Ezek közül tizenegy ország­kvóta, egyedül Major Endrének van névre szóló kvótája kerekesszékes (MS1 kategória) asztaliteniszezésben.

Majoron kívül Kiss Péter Pál, Varga Katalin, Suba Róbert és Molnár Nikoletta (kajak-kenu), Pap Bianka és Konkoly Zsófia (úszás), Ekler Luca (atlétika), Rescsik Csaba és Dávid Krisztina (sportlövészet), Wermeser Zsombor (kerékpár), valamint Gáspár Tamás (íjászat) szerzett kvótát. Persze az indulókról majd a sportági szövetségek döntenek jövő nyáron, ugyanis a Magyar Paralimpiai Bizottságnak 2024. augusztus 5-én kell leadnia a végleges nevezést a nemzetközi bizottságnak.

A fent említett kiválóságok közül a PSN Zrt. paralimpiai bajnoka, Konkoly Zsófia és a szigetvári születésű paralimpiai bajnok, Pap Bianka már augusztusban örülhetett az országkvótának, miután mindketten taroltak a manchesteri paraúszó világbajnokságon.

– Négy fő számom van, legjobban a száz pillangót szeretem, amelyben a paralimpiai aranyérmemet szereztem – osztotta meg gondolatait Konkoly Zsófia. – Azóta változott és erősödött a mezőny, vannak új arcok, a világbajnokságon például nem sikerült megvédenem a címem. De ez csak annyit jelent, hogy vissza kell kapaszkodnom és megúsznom, amit Tokióban, az volt életem eddigi legjobb teljesítménye, annál jobbat még sohasem úsztam. Mivel jobban élvezem, amikor én megyek a többiek után és nem fordítva, szerintem nehezebb lesz megvédeni a címem, mint megszerezni. Az idei világbajnokságon kétszáz vegyesen nyertem, amihez szeretnénk még felhozni a négyszáz gyorsot. A negyedik szám a száz hát, amelyben a döntőbe jutás lesz a cél.

A Magyar Paralimpiai Bizottság elnöke, Szabó László szerint Párizsban is akkora csapat várható, mint 2021-ben Tokióban (37+1 tag), de van sansz arra is, hogy elérjük az eddigi legnagyobb magyar létszámot, ami ötvennégy volt még 2000-ben Sydneyben. Erre ráerősít a Nemzetközi Paralimpiai Bizottság hivatalos becslése is, amely szerint a mieinknek összesen tizenhét sportágban van esélyük kijutni, csapatunk pedig ötventagú is lehet.