Magyar, olasz, horvát, szlovák, szerb, román és cseh együttes is érkezik majd a PMFC által szervezett III. PMFC Leány Nemzetközi Tornára. Jövő év elején, február 10-11-én az U16-os korosztály képviselői mérhetik össze tudásukat, amely lehetőséget biztosít a 2008-as és 2009-es, de akár a 2010-es születésű játékosok szerepeltetésére is. Az Idősebb Dárdai Pál Utánpótlás Edzőközpontban: a házigazda PMFC mellett ismét itt lesz a tavalyi győztes Ferencváros, a vele szemben alulmaradó szlovák FC Spartak Tvnara, illetve a bronzcsatát sikerrel záró szerb ZFK Vojvodina. Emellett ide látogat a a román AC Dream Team Bukarest, illetve a horvát ZNK Medimurje Cakovec alakulata is, valamint a cseh SK Slavia Praha, s az olasz AS Roma.