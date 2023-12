A bajnokság szempontjából egy nagyon fontos találkozó előtt áll az NB I.-ben az NKA Universitas Pécs, azonban egy másik terhet már a Szolnok elleni óriási diadalával ledobott a hátáról. Újoncként ott lehet majd a Magyar Kupán szereplő nyolc csapat között, számításaink szerint ugyanis az idény felénél már semmiképpen sem lehet a nyolcadik helynél hátrébb, így kvalifikálja magát a másik sorozatban.

A Pécs ugyanis, ha el is veszíti a közvetlen mögötte álló Körmend elleni találkozóját szerdán este, akkor is csak az aktuális ellenfél és két hátrébb lévő gárda előzheti meg. Ezek a Debrecen–Szeged összecsapás győztese, illetve a Sopron–Oroszlány meccs nyertese, már ha az a házigazda, mert az OSE-t verte korábban az akkor már négy légióssal felálló Nemzeti Kosárlabda Akadémia.

Persze most sem feltett kézzel utaznak vendégségbe Kovács Péterék, meg akarják szerezni második idegenbeli győzelmüket a közvetlen riválissal szemben, s első évesként még közelebb jutni az első tánchoz a rájátszásban is, hiszen a kiesés ellen folytatott harc helyett már egyre inkább erre kerül át a gárda fókusza. Még akkor is, ha egyébként a tabella a 3. és 13. hely között nagyon egyben van. Három vereséggel már ismét az alsó régióban találnák magukat.

– A Körmend csapata tapasztalt, és nagyon erős a hazai pályájuk – fogalmazott Goran Tadic vezetőedző a klub felületein. – Jól kezdték a szezont, jelenleg azonban sérülés miatt vannak gondjaik, az első számú irányítójuk nem játszik, ezért kicsit rosszabb formát mutatnak, de ettől függetlenül kiváló csapat, nagyon tiszteljük. Készen állunk a mérkőzésre, jó ritmusban vagyunk, legutóbb egy nagyon jó csapatot, a Szolnokot sikerült legyőznünk. Szerintem szoros meccs lesz, a szurkolók biztosan sokat segítenek majd a Körmendnek, nekünk pedig bátornak kell lennünk, ha jó eredményt akarunk elérni!

Az biztos, hogy az Olajbányász elleni siker hatalmas lökést adhat most is Benkééknek az elmúlt két meccsén vereséget szenvedő vendéglátóval szemben.

A heti program: Körmend–NKA Universitas Pécs, Szolnok–Kaposvár, Debrecen–Szeged, Kecskemét–Paks (12. 20., 18.00), Sopron–Oroszlány (12. 21., 19.00), Zalaegerszeg–Bp. Honvéd (12. 22., 18.00).