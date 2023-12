Ott folytatta az NKA Universitas Pécs női kosárlabdacsapata, ahol a Vasas Akadémia ellen vasárnap abbahagyta (75–43). Akkor tehát a szurkolók széles mosollyal a szájukon térhettek haza, s bízhattak abban, hogy a Szigetszentmiklós vendégeként is érvényesül a papírforma az élvonalbeli bajnokság nyolcadik fordulójában.

Egy villámgyors hazai kosárral indult a párharc, de aztán a pécsi klub is jelezte egy 0–8-as sorozattal, hogy bizony megérkezett. Igaz, ezt követően kissé megtört a lendület, de védekezésnél nem hátrált be Jovan Gorec együttese, sőt, sokszor sikerült meghúzni a váratlant, így azért kialakult a negyed végére egy tízpontos előny. Ehhez nagyban hozzájárultak a sikeres baranyai hármasok (3/3), főleg úgy, hogy a túloldalon kintről senki nem talált be.

A folytatás ugyan egy pontszegényebb etapot hozott, de gyakorlatilag végig a vendégcsapat akarata érvényesült, így tovább duzzadt a különbség. Persze ilyenkor igencsak nehéz feladat egy edző számára, hogy a földön tartsa tanítványait, és ne engedje hátradőlni őket, de a harmadik felvonásban Tadic sikeres középtávolija – amit egy varázslatos csel után hozott össze – arról árulkodott, hogy a fókusszal és a motivációval nem lesz gond a továbbiakban sem.

Az utolsó negyedben még némileg kozmetikázott az eredményen a házigazda, de így is magabiztos sikert könyvelt el az NKA Universitas Pécs női kosárlabdacsapata.

Szigetszentmiklós–NKA Universitas Pécs 56–78 (19–29, 10–20, 12–16, 15–13)

Női kosárlabda NB I., nyolcadik forduló. Vezette: Varga-Záray K., Györfy, Gruber. Szigetszentmiklós legjobb pontszerzői: BALTKOJIENE 19/3, MAROTTA 10. Pécs pontszerzői: WENINGER 12/6, KISS A. 11/3, OLAWUYI 10/6, MÉRÉSZ 10, Tadic 9/3, Williams 8, Laczkó 5, Wallace 2.

Ez következik (12.14.): NKA Universitas Pécs–Caledonia Gladiators (18.00).