Szombaton nekivág egy nagy túrának a Carbonex-Komló férfikézilabda-csapata, amelynek végső célja, hogy 18 órás kezdéssel sikeresen bevegye Eger várát. Nagy szüksége is lenne arra a két pontra, amit a kincses kamrában találhat, hiszen a vendéglátója épp ennyivel van előtte a 11. pozícióban. A sikeres ostromhoz viszont az kell, hogy Marosán György stratégiáját maradéktalanul pályára vigyék Melnicsukék, csak úgy mint a Telekom Veszprém ellen az első 20 percben.

Az Eger egyébként elég stabilan tartja az erődjét a rohamok ellen. Hazai pályán legyőzte a Balatonfüredet, a Gyöngyöst és a NEKA-t is, valamint a Tatabánya is csak egy góllal volt jobb. Egyedül a Telekom Veszprém tudta megszórni őket ott, 51-ig jutott a listavezető.

Persze ezzel szemben ott van az is, hogy a Bányásznak idén inkább idegenben fut a szekér. A Fejér B.Á.L. Veszprémet és a Csurgót is az otthontól távol sikerült felülmúlni. Persze ezzel szemben ott áll, hogy a Tatabánya ellen otthon tettek csodát Jerkovicsék. A PLER elleni vereséget követően most biztosan kiköszörülnék a csorbát, így pedig izgalmas összecsapásra számíthatunk.

Az állás (14 csapat): 1. Telekom Veszprém 22 pont, 2. Szeged 20, 3. Tatabánya 16... 11. Eger 8, 12. Carbonex-Komló 6.