A szombati játéknapon zajlottak az elődöntők, mikoris Nagy Gábor legénysége Győr-Moson-Sopron vármegye legjobbjaival küzdhetett meg. A Villány gólgyárosa, Wiesner Szabolcs két találattal segítette együttesét, plusz a komlói Lezsák Lázár is mattolt. A találkozó végére a nagy különbség ugyan elolvadt, de végül a győzelem nem forgott veszélyben (3–2). Korábban, az elődöntő másik ütközetén Békés vármegye lenullázta a gyakorlatilag egész meccset emberhátrányban játszó Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyét (2–0).

Utóbbi a bronzmeccsen is tehetetlennek bizonyult, így a győriek magabiztosan megszerezték a bronzérmet, de a finálé több izgalmat és feszültséget tartogatott. Wiesner jó szokásához híven ismételten feliratkozott a gólszerzők közé, az ötvenkettedik percben pedig a Lovászhetény-Pécsvárad támadója, Szentes Krisztián megduplázta az előnyt. Röviddel később a rivális tizenegyese, Miszlai László elkaszálta az egyik baranyai spílert, ekkor pedig kissé elszabadultak az indulatok. Nagy Gábor is heves reklamálásba kezdett, asszisztense, Tóth Máté pedig besárgult. Mindenesetre talán ez is kellett ahhoz, hogy a játékosok elhiggyék, hogy mindenki vállszélességgel mögöttük van, így a hátralévő időben nem is változott az eredmény (2–0), s ezzel Baranya vármegye végzett az élen.

Wiesner Szabolcs, a csapat gólvágója: – Először is gratulálok az egész stábnak, a csapatnak, mindenki belerakta a melót előző hétvégén és most is, és ez abszolút kifizetődött. A játék, amit képviseltünk minden játékosnak feküdt, és nagyon jól működött. Kicsit furcsa is volt, mert olyan volt, mintha már több éve folyamatosan egy csapatba játszana mindenki. Ez a csapategység volt szerintem a döntő szempont. Nagyon örülök, hogy így alakult, és persze annak is, hogy a játékommal és gólokkal tudtam segíteni az együttest. Nagy megtiszteltetés, hogy én lettem a legjobb játékos, ez biztos egy örök emlék marad, de mégegyszer mondom, ez a többiek nélkül nem ment volna! Biztos vagyok benne, hogy ezzel a kerettel és szívvel a folytatásban is tudunk maradandót alkotni. Hajrá Baranya!