Sima győzelemmel zárta le a női kézilabda NB II. őszi szakaszát a Mohácsi TE 1888 csapata. A PTE-PEAC U21-es gárdájának nem ment ennyire a NEKA korosztályos együttese ellen, s nem tudott pontot szerezni.

Nagykanizsa–Mohácsi TE 24–33 (7–21)

Női kézilabda NB II., E-csoport, 11. forduló.

MTE 1888: Hibácska - Bozsovics 3, Spán 2, Kaló 5, Rittlinger 4, Papp 1, Fledrich 3. Csere: Kovács V., Pál - Ancil 1, Szécsi, Nagy 6, Tutti 1, Kovács Zs. 7. Edző: Kindl Gabriella.

Kindl Gabriella: – Az első 30 percben teljes koncentrációval játszottunk, valamint a kapusteljesítmény is kiváló volt. Sajnos a 2. félidő elején teljesen szétesett a védekezésünk és 6 perc alatt kaptunk annyi gólt, mint az első játékrészben összesen, valamint a helyzeteinket a kapusba lőttük. Végül sikerült stabilizálni a játékunkat és így is nagy gólkülönbséggel nyertünk. Gratulálok a csapatomnak! Bő 2 hónap múlva folytatódik a bajnokság, addig is köszönjük az eddigi biztatást!

PTE-PEAC U21–NEKA U21 21–26 (11–15)

PEAC: Kajdi I., Bartók, Korb – Palaczki, Meier, Dézsi 3, Soós 1, Borbély 4, Mórel 4, Pintér G. 1, Barta, Bálványos 2, Kovács L. 3, Bréda 3. Edző: Székely Katalin.