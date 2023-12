– Egyre több játékvezetőt inzultálnak a vármegyei labdarúgásban. Mi lehet ennek az oka?

– Mindenekelőtt szeretném leszögezni, hogy a tendencia nagyon sajnálatos és nagyon sok embert tántorít el, hogy játékvezetőnek álljon emiatt. Illetve van olyan is, aki ilyen jellegű inzultus miatt fejezi be ígéretesnek induló és ígéretesen futó karrierjét. Természetesen a verbális megnyilvánulások ellen nem lehet tenni, ez valamilyen szinten a sport része, játékvezetőként nem szabad foglalkozni vele és meg kell tanulni kezelni a nézőtérről érkező bekiabálásokat, megnyilvánulásokat. A tettlegesség sajnos nagyon más kategória, mely ellen tenni, véleményem szerint a rendezéssel kapcsolatos szabályok szigorú és következetes betartásával lehet.

– Önnek vannak negatív tapasztalatai?

– Még 2005-ben kezdtem a játékvezetést, így több, mint 18 éve vagyok a pályán. Ennyi idő és mérkőzés alatt természetesen akadtak kellemetlen pillanatok, de sem számában, sem „minőségében” nem akadtak olyan esetek, amik megrendítették volna lelkesedésemet a játékvezetés iránt.

– Melyik volt a legemlékezetesebb mérkőzése?

– Rengeteg találkozó van, melyekre szívesen gondolok vissza az elmúlt évekből, és nagyon nehéz feladat ezek közül kiemelni egyet. Minden osztály első mérkőzése nagyon különleges, hiszen valami új kezdődik, új környezetbe kerülsz, ahová be kell illeszkedni, és helyt kell állni. Ennek megfelelően, emlékezetből, minden gond nélkül fel tudom idézni minden osztály első meccsét, már egészen serdülőtől a nemzetközi szintig. Ha mégis ki kellene emelni valamit, akkor életem első NB I.-es párharca lenne az, amit 2020. augusztus 23-án vezettem. Ezen felül hatalmas élményt adott az első nemzetközi feladat is, 2022 nyarán, Máltán. Rengeteg szép emlék és élmény halmozódott fel a eddigi időszakban, de nagyon bízom benne, hogy ez még korántsem a vége, és tovább gyarapíthatom a kellemes és jó emlékeket.

– Hogyan készül egy nagyobb presztízzsel bíró összecsapásra?

– Szinte minden meccsre egyformán készülök, az NB I.-ben és az NB II.-ben is minden mérkőzésen nagy a tét, minden egyes találkozót maximálisan komolyan kell venni, és maximális koncentrációval kell vezetni. Ahogy a játékosoknak is, úgy nekünk is ez a hét eseménye, ahol a legjobb formánkat kell hoznunk, és a legjobb teljesítményt kell nyújtanunk. Kiemelt rangadókat vezetni természetesen mindig nagyon megtisztelő feladat, és az idők folyamán meg kellett tanulni, hogy miben mások ezen mérkőzések, és hogyan kell kezelni az ezzel járó plusz nyomást. A helyszín és a csapatok feltérképezésén túl fontos tisztában lenni az esetleges előzményekkel, illetve az egyéb olyan tényezőkkel, melyek befolyásolhatják a mérkőzés hangulatát, illetve a csapatok taktikáját. Ezekenfelül az összeállítások kézhezvétele után természetesen átbeszéljük, hogy mely játékosokra, támadó-védő párosokra, illetve kispadon helyet foglaló személyekre kell különös figyelmet fordítani az adott kilencven perc során.

– Mi a véleménye a jelenlegi technológiákról, és mit gondol a tervekről?

– A VAR egyértelműen segíti a játékvezetők munkáját, és segít kiküszöbölni a legtöbb olyan hibát, mely komoly befolyással bírhat egy-egy mérkőzés végkimenetelére. A jövőbeni terveket én is kíváncsian várom, de nem tisztem megítélni azok helyességét, illetve azt, hogy milyen hatással lesznek a mérkőzésekre, és hogy fog általuk változni a futball. Számunkra a legfontosabb, hogy a legfőbb szervezetek által bevezetett újításokat helytállóan és egységesen vezessük majd át a gyakorlatba.

– Ennyi szép eredmény után mi lehet a következő lépcsőfok? Mi van még a bakancslistán?

– Mindenekelőtt nagyon szépen köszönöm a dicsérő szavakat. Jelenleg hivatalosan az NB II.-es játékvezetői keret tagja vagyok, olyan státuszban, mely lehetőséget ad arra, hogy alkalmanként megmutathatom magam NB I.-es mérkőzéseken is. A következő lépcsőfok, hogy olyan teljesítményt nyújtsak a találkozókon, hogy az NB I.-es mérkőzésekből több jusson, és több lehetőséget kaphassak a legmagasabb osztályban. Továbbá természetesen egyértelmű célom csatlakozni a hivatásos játékvezető kerethez, hiszen szeretném elérni, hogy csak a játékvezetésre fókuszálhassak a mindennapokban.

Aki ennek a kalandnak a részese lenne, az jelentkezhet a www.jatekvezetoleszek.hu oldalon.