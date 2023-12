Bejelentette a PMFC, hogy meghosszabbította NB II.-es labdarúgócsapata hálóőrének, Helesfay Donátnak a kontraktusát. Ugyanakkor arról nem számolt be a klub, hogy hány évvel toldották meg a közös munkát az évről évre magas szinten védő kapussal.

– Nagyon örülök, hogy meghosszabbítottuk a szerződésemet. A PMFC a nevelőegyesületem és innen is szeretnék majd visszavonulni – nyilatkozta Helesfay a klub honlapjának az aláírást követően. – Jól érzem magam a klubnál, szeretek Sólyom Csabával együtt dolgozni, és ahogy a mellékelt ábra is mutatja, eredményes a közös munkánk. Ehhez persze elengedhetetlenek a jó és szervezett csapat, ami szintén évről évre biztosított. Addig szeretnék védeni ameddig csak lehet, és amíg jól is esik a testemnek. A családom mindenben támogat, miközben lassan befejezem a gyógytornász képzést, a jövőben pedig szeretnék a klub kötelékében maradni és Szabó Dóritól eltanulni a szakma fortélyait. Szenzációs munkát végez, nála a legjobb kezekben vagyunk. Szerencsére most is jó formának örvendek. Szóval: Előre Munkás!