Nagy volt a mozgás az első héten a labdarúgóknál. Két NB II.-es gárda is új szakvezetőt nevezett ki. Egyfelől a Szentlőrincnél fogyott el a türelem, s Jeremiás Gergőnek mennie kellett. A helyére Domján Attila került, aki szintén nem csinálhatta végig az idényt. Emellett a HR-Rent Kozármisleny is úgy döntött az idényben másodszorra is, hogy váltania kell. Így elvette Szekeres Zoltántól, s Márton Gábor kezébe adta a gyeplőt.