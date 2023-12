Már az olimpia van a fókuszban a magyar úszóknál, így értelemszerűen nem a legerősebb csapattal utaztunk Romániába a Rövidpályás Európa-bajnokságra, de remeklésekből így sem volt hiány.

Sűrű 2024-es esztendő elé néz a magyar úszósport, hiszen februárban világbajnokságot, nyár elején Európa-bajnokságot, júliusban pedig olimpiát rendeznek. Ennek fényében sok úszó kihagyta a romániai viadalt, és inkább a felkészülésre fókuszálnak, illetve a Győr Openre készülnek, ahol olimpiai szintet lehet úszni.

Mindezek ellenére öt érmet hoztak haza a magyar úszók, illetve öt új országos csúcs is született. Késely Ajna rendkívül meggyőzen teljesített a hosszabb távokon, 1500 gyorson új országos rekordot úszott (15:51.34), 4 másodpercet javított a korábbi csúcsán. Pádár Nikolett 200 gyorson ment nagyot (új OCS: 1:53.51), míg Németh Nándor 100 gyorson állított fel új országos csúcsot (46.08). A 4x50m női gyorsváltónk is (Komoróczy Lora, Ugrai Panna, Senánszky Petra, Pádár Nikolett) új magyar rekordot úszott, éppúgy, ahogy a 4x50 mixed gyorsváltónk is, melynek tagja volt a PSN Zrt. kiválósága (Nell Olivér, Jászó Ádám, Senánszky Petra és Ugrai Panna).

Összességében jól sikerült a verseny, mindenből tudtam egyéni csúcsot úszni, kivéve 200 háton, mert azt be kellett áldozni a 4x50-es mix gyorsváltó miatt – nyilatkozta lapunknak Jászó Ádám. – Sikerült kétszer is elérnünk az ötödik helyet, s egyéniben is kétszer tudtam középdöntőt úszni. Nem az én terepem a rövidpálya, de jól tudtam szerepelni, és szerintem sok van még ebben is.

A Magyar Úszó Szövetség honlapján, külön kiemelte Jászó Ádám (PSN Zrt. – Pécsi Sportiskola) teljesítményét: “Annyit viszont muszáj megjegyezni, hogy Jászó Ádám úgy vált, amit magyar úszótól még nemigen láttunk: négy fellépés, négy elképesztő reakcióidő – 0.22, 0.13, 0.10, 0.11, és a sebessége sem rossz. Korántsem mellesleg, Sós Csaba (szövetségi kapitány) azért ragaszkodott a bukaresti szerepléséhez, mert elkélhet egy sebesebb tag még a 4×100-as nagypályás gyorsváltóba. Mondjuk úgy, a pécsiek óriása épp beválni készül ebben a szerepben.”

2002 óta mindössze egyszer, 2008-ban fordult elő, hogy nem sikerült aranyérmet szereznie a magyar csapatnak. Az összesített éremtáblázatot a 12. helyen zártuk, azonban az érmek számát tekintve a nyolcadik pozícióban végeztünk.