Letudták Szombathelyen a sportolók a mezei liga atlétikai versenysorozat utolsó, harmadik versenyét is. Természetesen ott voltak ezen a PVSK futói is, akik két jó helyezést követően térhettek haza. Trócsányi Márton hátulról felzárkózva volt dobogós helyen is, végül negyedik lett, míg Bálint Gréta a hatodik helyen végzett.