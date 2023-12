Már eddig is megmutatta a HR-Rent Kozármisleny, hogy szeret rácáfolni a papírformára, nem véletlenül van ott a tabellán, ahol. Most azonban a legnehezebb feladat előtt áll. Ahhoz a Nyíregyházához utazik Balmazújvárosba egy tévés mérkőzésre 18 órára, amely eddig egyetlenegyszer veszített. Ráadásul olyan játékosok alkotják a keretét, akiknek ma is helye lehetne az élvonalban, köztük Nagy Dominik, aki bárki ellen döntő ember lehet ebben az osztályban. Persze a HR-Rent Kozármisleny vagány, gólra törő kreatív játékával még egyszer sem kellett szembenéznie Gegeliczkiéknek. Az biztos, hogy unatkozni nem fognak, akik úgy döntenek, hogy élőben, vagy az M4 Sporton megnézik ezt a találkozót.