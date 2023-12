Nagyon lendületbe jött az elmúlt hetekben az NKA Universitas Pécs férfikosárlabda-csapata, amely újonc létére zsinórban három nehéz mérkőzést is behúzott az NB I.-ben, s most a negyedikre hajt majd pénteken 18 órától Kecskeméten. Az újabb sikerre azért is jó esélye van Meleg Gergőéknek, mert a vendéglátó épp három összecsapás óta nem tudja győztesen elhagyni a játékteret, s így a tabella utolsó helyén tanyázik.

– Bár a tabellán elfoglalt helyezés nem ezt mutatja, de egy jó csapattal fogunk találkozni Kecskeméten – fogalmazott az NKA Pécs vezetőedzője, Goran Tadics a klub honlapján. – A leendő házigazdák tapasztaltak, a játékosaik nagyon jó egyéni adottságokkal rendelkeznek, ám ahogy az eredményeik is mutatják, most nincsenek jó formában. Az biztos, hogy az edzőváltás miatt változni fog valami Kecskeméten, ebből is fakadóan nehéz meccsre számítunk, nagy kihívás lesz ez a bajnoki. A tapasztalat a hazaiak mellett szól, ezen a mérkőzésen ez nagyon fontos tényező lehet, de hiszünk a csapatunkban, hiszünk magunkban, bátran megyünk oda, próbára akarjuk tenni ellenfelünket. Sok olyan játékosunk van, akik jó teljesítményt nyújtanak, úgyhogy van okunk a bizakodásra. Hosszú a szezon, vannak hullámhegyek, hullámvölgyek, nekünk az elsődleges célunk pedig az, hogy minden meccsen fejlődjünk, hogy jobbak legyünk, és persze a lehető legjobb helyezést érjük el a tabellán!