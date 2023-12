A listavezető mind a kilenc bajnokiját behúzta, ráadásul a gólarány is elég mutatós. Az őszi idény alatt negyvennégyszer mattolt, és csupán négyszer kapitulált. Az éllovas 10–0-ás, 8–0-ás, 5–0-ás, valamint két 4–1-es sikerrel is büszkélkedhet. Leginkább a legfőbb riválisa, a Borjád vendégeként szenvedett meg, de ott is magabiztosan menedzselte az eseményeket a Palotabozsok a nyolcvankilencedik percig, majd a házigazda ugyan szépített, de egyenlítésre már nem futotta, pedig a gól után megfogyatkozott a bozsoki gárda (1–2).

A csapat gólfelelőse a tavalyi évekhez hasonlóan a 44 esztendős Bátai László, aki civilben asztalosként tevékenykedik. A sokat látott spíler az idei szezonban már tíz találatnál jár, igaz, tavaly harmincháromnál, előtte pedig huszonötnél állt meg.

– Talán a csapategység a titkunk. Egymásért küzdünk minden meccsen, veszekedés nélkül – nyilatkozta portálunknak Bátai László, az együttes gólgyárosa. – Ha valaki hibázik, mindig jön valaki, aki besegít. Egymást biztatva megyünk előre a cél felé. Szerencsére az erős támadójátékunk mellé egy jó védekezés is társul, ez látszik a gólarányunkon. Elsődleges célunk a dobogón végezni, de persze legbelül mindenki szeme előtt az aranyérem lebeg, s ezzel történelmi sikerhez juttatnánk a falut. Próbáljuk jó és eredményes játékkal meghálálni a nézőknek a szurkolást, és azoknak, akik támogatják, segítik a csapatot.

A Palotabozsok labdarúgócsapata történelme során már többször végzett a második, illetve a harmadik helyen, de az aranyérem még várat magára. Ha viszont tavasszal folytatja parádés sorozatát a klub, akkor májusban kitörhet a faluban a futballünnep.