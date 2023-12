Az NKA Universitas PEAC női kosárlabdacsapata több soron is meghökkentette a publikumot. Hatalmasat küzdöttek Kiss Virágék a Magyar Kupa elődöntőjében, le is győzték 76–72-re a Diósgyőrt, s így ott lehettek a fináléban a Sopron ellen. A jóval esélyesebb rivális ugyan ott 89–46-os verést mért a pécsi lányokra, ők nem sokkal később visszavágtak a bajnokságban. A listavezető ellen 66–61-re nyert a PEAC Kiss Virág sérülése ellenére is.

