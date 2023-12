Megszerezte idénybeli tizenegyedik győzelmét is a Megyeri Tigrisek ellen PVSK-Veolia férfikosárlabda-csapata az NB I. B. Piros-csoportjában ebben a szezonban. A fótiak az első félidőben még tapadtak, de a térfélcsere után gyorsan végleg a földre kerültek.

Ugyan az első támadást még nem sikerült a Panthersnek kosárral befejeznie, Micsovics triplája gyorsan lendületbe hozta a csapatot a Tigrisek ellen, s a légiós gyorsan a nyolcadik pontját is berámolta miközben kiosztott Antóninak és Hortinak is egy-egy asszisztot. A vendégeket egy kicsit meg is lepte ez a ritmus, mert sokáig csak az amerikai Kinney talált a gyűrűbe, s Richter büntetői is csak a 3. és 4. pontot jelentették a vendégeknek négy perc játék után.

Az első pihenőt követően azonban borult minden, a fótiak rohamosan zárkóztak fel, miközben a Pécs nem igazán tudta a gyűrűbe juttatni a labdát. Amikor már majdnem elfogyott az előny, Bíró Olivér akkor vágott be egy triplát. Ezzel hozott egy kis tempót a PVSK döcögős támadójátékába, s újra elléptek a pécsiek.

A fordulást követően aztán egy egészen más tempóban érkezett vissza a pályára a Panthers, s gyakorlatilag a következő tíz percben kivégezte a Tigriseket.

A következő bajnoki fordulóban egy újabb rangadó vár a Pécsre, a MAFC-hoz utazik majd, de előtte a másik helyi egyesület, az NKA Universitas Pécs második csapatával is meg kell ütköznie december 5-én 18 órás kezdéssel hazai pályán.

PVSK-Veolia–Fót 107–70 (26–17, 20–22, 33–9, 28–22)

Férfikosárlabda-NB I. B., Piros-csoport, 11. forduló. Pécs, Szamosi Nándor Sportcsarnok. Vezette: dr. Varga Z., Borgula, Nagy B.

PVSK: MICSOVICS 18/3, Molnár M. 2, Antóni 13, Harka 3/3, HORTI 15/3. Csere: Plézer 8, Ravasz 7/3, BÍRÓ O. 16/9, MOKÁNSZKI 14/9, Frank Á. 2, Radó 9/3, Lázár. Vezetőedző: Szrecsko Szekulovics.

Fót: KINNEY 19, Richter 3, Markovics 13/3, Szabó N., Juhos 5. Csere: Tóth Z. 8, Kékesi 3/3, Varga B. 6, Tichov 10, Bálint B., Békési 3/3. Vezetőedző: Surmann Gábor.

A következő fordulóban: Újbuda MAFC–PVSK-Veolia (december 09., szombat, 16.30).