Nem a Mohács elképzelései szerint zárult az őszi szezon, hiszen utolsó négy mérkőzését elvesztette a gárda, azonban korábban öt győzelemmel és két döntetlennel elérte azt, hogy újoncként ne a veszélyzónában kelljen telelnie. Ha pedig tavasszal hasonlóképpen tud gyűjtögetni, kiharcolhatja egy újabb évre a tagságot a harmadik vonalban.

– A tizenegyedik hely lehetne megnyugtató, de alakulhatott volna jobban is – fogalmazott Péter József, az MTE vezetőedzője. – Nem lehetünk elégedetlenek, de személy szerint úgy látom, több volt ebben a fél évben. Egy rövid szünetet követően kellett neki állnunk a felkészülésnek, és egy-két új játékos is később kapcsolódott be a munkába. Nehéz volt ennyi idő alatt, olyan csapatot kovácsolni, ami rögtön az elején fel tudja venni a versenyt ezzel az új osztállyal. Ebben benne is volt, hogy egy döntetlen után mindjárt három vereséggel kezdtünk. Aztán a paksi győzelmet követően elhittük, hogy van keresnivalónk ebben az osztályban, és az a középső szakasz jobban nézett ki.

Az együttes épp azt teljesítette, amit ilyenkor kell, a közvetlen riválisokat, a Dunaújvárost, a Fehérvár II.-t, a Bonyhád-Majost és a Szekszárdot győzte le, illetve a Paks II.-re mért 6–1-es csapást.

– Sok olyan meccset veszítettünk el, ahol nem feltétlenül játszottunk alárendelt szerepet, sőt, mi voltunk fölényben. Sokszor egy egyéni hiba hátul becsúszott, vagy nem voltunk kellőképpen határozottak a kapu előtt, így nem tudtunk eredményesek lenni – ment bele a részletekbe. – Hatalmas különbség van a két osztály között. Az előző évet megye 1-es szinten úgy játszottuk le, hogy ha hibáztunk is hátul, akkor is ki tudtuk javítani, mert nem képviseltek olyan erőt az ellenfelek. Illetve a kapu előtt is, ha nem is voltunk annyira határozottak, annyival föléjük tudtunk kerekedni, hogy előbb-utóbb úgy is hibáztak, amit kihasználhattunk. Itt már nem így működik. Ha egyet, kettőt hibáztunk, akkor gólokat is kaptunk. Elől pedig nagyon sokat kell azért dolgoznunk, harcolnunk, hogy eredményesek tudjunk lenni.

Végül az öt győzelem és a két döntetlen mellé 10 vereséget szedtek össze, ezzel három ponttal előzik meg a PTE-PEAC-ot a kiesők között, de három pont plusszal a 8. helyen lennének a 11. helyett.

– Fizikálisan komolyabb munkát kell beletennünk, mert egy nagyon nehéz tavasz vár ránk. Nem érzem azt, hogy erőben ne tudtuk volna megoldani a feladatot, de talán hátul kicsit magabiztosabbak leszünk, több erőnk lesz, akkor előrefelé is határozottabban tudunk védekezni. Onnantól nem csak annyi van, hogy jobb csapatok ellen a kontrákra építhetünk, hanem ellenük is meg tudjuk a térfelükön tartani a labdát, és többször jutunk levegőhöz. A kapu előtt is akkor nyugodtabbak leszünk.

Január elejére kapnak a játékosok egy futóprogramot, és a hónap közepén kezdik a közös téli felkészülést, addig pihenőt kaptak a játékosok, mert az ősz végére mentálisan elfáradtak. Az első hétvégére nem terveznek, de aztán mindegyiken lesz egy edzőmeccs, és a hétközi összecsapások leszervezésében is gondolkodnak.

– Egyelőre fix igazolásunk még nincs, terveink vannak. Ilyenkor télen nehéz akárkit is igazolni. Támadóban gondolkodunk, mert Csernik Zsombor az első pár forduló után kiesett. Ő számunkra egy fontos láncszem lett volna az ősszel. Akár ketten is érkezhetnek a posztjára, de konkrét nevek még nincsenek – zárta szavait.