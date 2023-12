Nagy építkezésbe fogtak a baranyai labdarúgócsapatok, s több olyan focista is visszatért Baranyába, akit korábban is kifejezetten szeretett a közönség. Közülük is kiemelkedik talán Hleba Tamás, aki két év után öltötte magára a Szentlőrinc SE mezét. De kiemelhetnénk itt Hegedűs Márkot és Kozics Barnát is (Kozármisleny), Grabant Bencét (Szentlőrinc), Takács Martint (PEAC), Hadaró Valentint (PMFC), vagy a vármegyén belül csapatot váltó Somogyi Mátét (Mohács).