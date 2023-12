Júniusban derült ki, hogy Bartha Panna a jövőben gyönyörű környezetben, két kiváló szakember segítségével fejlődhet tovább egy amerikai egyetemen. Bartha Panna természetesen így is a PVTC klubjához tartozik, hiszen az új kaland nem helyette van, hanem a baranyai egyesület mellett.

– Teniszezem az egyetemi csapatomért, illetve lehetőségeket kapok a saját karrierem építésére is – mesélte még az előtte álló kihívásról a tehetséges teniszező. – Ennek köszönhetően versenyezhetek felnőtt tornákon, akár szabadkártyával is. Ráadásul ha minden jól alakul, akkor lesz egy diplomám, tökéletesíthetem az angolomat, plusz remélhetőleg rengeteg élményben lesz részem.