– Gratulálunk a Dunaújvárosnak, mert a második félidő alapján megérdemelte a győzelmet! Köszönjük ennek a rengeteg embernek, hogy itt voltak, és ilyen fantasztikus hangulatot teremtettek – jelentette ki Gyulay László, a Kozármisleny vezetőedzője. – A mérkőzés fordulópontja 12–9 után következett be, amikor nem sikerült onnan ellépnünk, pedig több lehetőségünk is volt, s belehibáztunk a védekezésbe. Sajnos jellemző volt, hogy nem találtuk a megfelelő távolságokat, hol a lövő, hol a beálló környékén. Ez nem volt korábban jellemző ránk, de most a védekezésünk nem ütötte meg azt a szintet, ami egy ilyen meccsen kell, és így a kapuból is kevés védés érkezett. A legnagyobb problémánk az volt, hogy alapjátékot kellett volna játszanunk, azt nagyon fegyelmezetten és jól. Erre egy tipikus példa, hogy egy kettős emberelőnyt, amit az első félidőben szépen lehúztunk, és gólt lőttünk belőle, abból befutott a szélsőnk, és egy hatalmas katyvasz alakult ki. Nagyon sokat hibáztunk támadásban, és ez húzta magával a védekezést is.