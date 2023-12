A 2023-as naptári év utolsó tétmeccsére készül az NKA Universitas Pécs női kosárlabdacsapata, ráadásul idegenben, Skócia fővárosában, az Európa Kupa keretein belül.

A baranyai együttes a hétvégén már bekészített a szurkolók karácsonyfája alá egy harmincpontos diadalt, amit az ELTE BEAC ellen sikerült bezsebelni (95–65), de a kívánságlista legtetején a legtöbbeknél a továbbjutás szerepel. Jó előjelekkel lehet várni a Caledonia Gladiators elleni visszavágót, hiszen hazai terepen tetemes előnyre tett szert Jovan Gorec alakulata (75–51). Igaz, az első két játékrész igencsak kiélezett csatát hozott, de a nagyszünet után felőrölte ellenfelét az NKA Universitas Pécs.

A parkettre biztosan nem lehet majd panasz, ugyanis gyakorlatilag egy új csarnokban lehet bizonyítani, hiszen idén ősszel adták át az 1600 fő befogadására alkalmas Caledonia Gladiators Arénát, ami mindössze hat hónap alatt épült fel. A létesítmény Skócia egyetlen profi kosárlabda csapatait üzemeltető klub otthonaként működik, a férfi és női csapatnak egyaránt ez az első idénye, hogy szerepel az Európa Kupában. Érdekesség, hogy a munkálatokat Steve és Alison Timoney üzletember és felesége, a klub tulajdonosai finanszírozták.

A pécsi klub Halmágyi Kata kivételével ugyanazzal a kerettel vág neki az összecsapásnak, mint legutóbbi bajnokijának. Tegnap este már egy hosszú utazást követően edzésbe állt a csapat, de ma délelőtt is tart egy tréninget a vezetőedző.

A találkozó magyar idő szerint csütörtökön 20.30-kor kezdődik, a FIBA pedig élőben közvetíti az összecsapást a legnagyobb videómegosztó oldalon. Elsőként ugyan a meccsre kell fókuszálni, de pillanatokra el lehet játszani a gondolattal, hogyha sikerül továbbjutni és a Kayseri is megőrzi nagy előnyét Madridban, akkor a folytatásban a 23. és 26. helyezett játszik egymással a nyolc közé jutásért pécsi pályaelőny mellett.

Iványi Dalma, a Pécs másodedzője: – Szeretnénk kiharcolni ezt a továbbjutást, természetesen elsősorban győzelemmel. Nagyon fontos, hogy ne altasson el bennünket a hazai, 24 pontos győzelem, hiszen ez egy új mérkőzés lesz, és 0–0-ról indul. Biztos vagyok benne, hogy az ellenfelünk hazai pályán sokkal magabiztosabb, koncentráltabb lesz, és az elején nekünk fognak esni. Agresszívan és fegyelmezetten kell kezdenünk, fontos lesz, hogy jól védekezzünk és megfékezzük a játékukat, amivel lendületbe szeretnének kerülni. Tudjuk, hogy kinek mi az erőssége, nem szabad hagynunk, hogy érvényesüljenek. Meg kell próbálunk gyorsan játszani, ha ez pedig nem sikerül, akkor türelmesen helyzetig játszani. Minimalizálni kell az eladott labdákat és kontrollálnunk kell a mérkőzés ritmusát.

Peyton Williams, a Pécs léigósa: – Ez a skóciai mérkőzésünk lesz a szünet előtti utolsó meccsünk. Arra készülünk, hogy jól fejezzük be az évet, mielőtt elmegyünk a pár napos pihenőre, hiszen utána ismét jön a magyar bajnokság következő szakasza, és remélhetőleg az Európa Kupát is folytatjuk. Csapatként kell játszani Skóciában is, akárcsak itthon az első mérkőzésünkön. Nagyon jó volt otthon a védekezésünk, ennél szeretnénk maradni a továbbiakban is. Ez lesz hosszú idő után az első olyan mérkőzésünk, ahol teljes kerettel állhatunk ki. Mindenki egészséges, mindenki megkaphatja a lehetőséget, ez pedig nagyszerű dolog. Az a legfontosabb, hogy jól járassuk a labdát és jó legyen a csapaton belüli kommunikáció, hiszen nagyon jó brigád vagyunk, ha összejátszunk.